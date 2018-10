Maltempo: nel bergamasco frana a Vilminore, domani scuole chiuse

Il Maltempo non ha dato tregua nelle ultime ore alle valli bergamasche e bresciane. Il sindaco di Vilminore di Scalve (Bergamo), Pietro Orrù, ha disposto la chiusura delle scuole del paese in seguito a uno smottamento avvenuto sulla strada provinciale. Lo smottamento ha costretto i tecnici a chiudere il transito sulla strada. Dalle prime informazioni ha interessato un muro di contenimento nella frazione Oltrepovo. A Colere invece una frana avvenuta sulla strada che conduce alla contrada Magnone ha reso necessario l’intervento di alpini e volontari per ripristinare la viabilità. Decine gli uomini che stanno lavorando dalla scorsa notte