Maltempo, bompa d’acqua a Catania: ‘piove’ dentro il Tribunale, disagi in città

Un violento temporale, un’autentica ‘bomba d’acqua’ con forte raffiche di vento e una grandinata, si è abbattuto su Catania, creando danni e disagi in molti quartieri della città. Tra le ‘vittime’ della violenza dell’acqua anche l’ex pretura di Catania, oggi sede distaccata del Tribunale, che ha fatto registrare evidenti infiltrazioni con acqua che cadeva anche in un’aula.

Notevoli e immediati, per la violenza e intensità del rovescio, i disagi alla circolazione con molte auto in panne e altrettante prudenzialmente in sosta ai margini delle strade. Come fiumi, poi, molte arterie, specie quelle nella zona nord della città invase anche dall’acqua piovana in caduta nei paesi ai piedi dell’Etna e poi in ‘discesa libera’ verso il capoluogo. La centrale via Etnea è sembrata un’unica cascata d’acqua sino a piazza Duomo e sotto gli Archi della Marina.