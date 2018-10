Maltempo Cagliari: proseguono le ricerche del pastore disperso

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari sono ancora al lavoro nelle montagne tra Feraxi e Capo Ferrato, in comune di Castiadas (Su) per le ricerche del 38enne pastore campano Nicola Campitiello, scomparso il 10 ottobre scorso travolto da un’ondata d’acqua nel Rio Mannu mentre tentava di mettere in salvo le sue pecore.

Le ricerche sono coordinate da una Unità di Crisi Locale, con i Vigili specializzati Tas (Topografia Applicata al Soccorso) che stanno analizzando il territorio sia con le procedure standard che con le immagini Geo referenziate realizzate con i droni dagli specializzati del Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto e due squadre del Gruppo Operativo Speciale, che con i mezzi meccanici continuano a rimuovere gli accumuli di legna nelle varie anse del fiume dove potrebbe essere finito il corpo del malcapitato spinto dalla furia dell’acqua.