Maltempo Calabria: “100 milioni di danni all’agricoltura”

La recente ondata di Maltempo abbattutasi sulla Calabria ha comportato danni al comparto agricolo che, secondo una prima stima, ammontano a cento milioni di euro. A riferirlo, in una nota, è Coldiretti Calabria.

“Ingentissimi sono i danni – sostiene Pietro Molinaro, presidente della Coldiretti regionale – alle colture, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture rurali che necessariamente devono essere ripristinate per ripartire con i cicli produttivi ed evitare peraltro il licenziamento dei lavoratori. Chiediamo al presidente della Regione calabria, Mario Oliverio, Oliverio di garantire l’immediato pagamento dell’anticipo Pac e Psr che può arrivare fino all’85% dell’importo spettante nel 2018 per fare avere una prima liquidità agli agricoltori. Ad Oliverio chiediamo anche di attivare, oggi e non domani, un bando sulla misura 5 del PSR per consentire immediatamente la raccolta delle domande di chi ha subito danni strutturali ed eseguire l’istruttoria. Chiediamo inoltre che questa emergenza non venga affrontata con la stessa infelice tempistica di come avvenuto per l’alluvione di agosto 2015 a Corigliano e Rossano, i cui danni all’agricoltura ancora non hanno avuto il ristoro dovuto e le ferite al territorio non sono state ancora rimarginate“.