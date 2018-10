Le evacuazioni avevano riguardato, in particolare, oltre 500 persone nel crotonese ed alcune decine in vari centri della fascia jonica del catanzarese e del crotonese. Il miglioramento già nella giornata di ieri delle condizioni atmosferiche ha consentito il graduale rientro a casa degli sfollati.

Sono rientrate nelle loro abitazioni le famiglie che in varie zone della Calabria erano state evacuate dalle loro abitazioni per le esondazioni di alcune fiumare e torrenti e per frane provocate in più punti dalle forti piogge dei giorni scorsi.

article

1162018

MeteoWeb

Maltempo Calabria: rientrate a casa le famiglie evacuate

