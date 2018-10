I cani sono stati portati in salvo a bordo di canotti. Il Maltempo ha già fatto alcune vittime. Colpite tutte le cinque provincie. Il bilancio, al momento, è di due morti e un disperso nel territorio di Lamezia Terme.

Eccezionale ondata di Maltempo in Calabria. Nel video dei vigili del fuoco l’intervento nel crotonese per salvare 250 cani del canile di Cirò Marina, completamente allagato.

Maltempo Calabria: i vigili del fuoco salvano i cani con i canotti

