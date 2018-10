Maltempo shock in Calabria, disastrosa alluvione in atto a Crotone: aperta la diga di Cotronei, esonda il fiume Neto [VIDEO LIVE]

Il maltempo sta continuando a flagellare la Calabria jonica e in modo particolare Crotone e provincia. A Crotone soltanto stamattina sono caduti 120mm di pioggia, con picchi giornalieri di 150mm nell’hinterland crotonese dove già ieri aveva piovuto tantissimo. Cirò Marina è addirittura a 430mm da ieri! Alcune paratie della diga di Cotronei sono state aperte per far defluire l’acqua ormai ai limiti di esondazione: così il livello del fiume Neto è salito fino allo straripamento. Anche il fiume Esaro e i torrenti Trafinello e Papaniciaro sono ai limiti dell’esondazione. A Crotone il Sindaco ha deciso di chiudere tutti i negozi e le attività commerciali: molte strutture sono state evacuate. Il primo cittadino ha invitato i cittadini a non uscire di casa e a salire ai piani superiori se si trovano in edifici vicini ai corsi d’acqua. Le scuole erano state correttamente già chiuse (da tre giorni) per l’allerta arancione emanata dalla protezione civile. Le immagini in diretta: