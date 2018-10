Maltempo Calabria: barca contro molo, si cercano eventuali dispersi

Una barca a vela si è schiantata uno dei moli del porto del quartiere Lido di Catanzaro: un vigile del fuoco è riuscito a salire sul natante ma all’interno non ha trovato nessuno.

L’imbarcazione sarebbe stata vista stamani al largo di Soverato con alcune persone a bordo: i vigili del fuoco, insieme a personale della Guardia costiera, stanno ispezionando gli scogli presenti su tutto il molo del porto. In ogni caso non vi sono certezze circa la presenza a bordo di persone.