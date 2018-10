Maltempo Calabria, bimpo scomparso: decine di volontari aiutano nelle ricerche

Decine di volontari si sono aggiunti oggi ai soccorritori impegnati nelle ricerche di Nicolò, il piccolo di 2 anni scomparso giovedì durante il nubifragio che si è abbattuto in Calabria, nella zona di San Pietro Lametino. L’appello è partito ieri sui social, con amici e congiunti di Stefania Signore, la madre di Cristian, morto con lei a 7 anni, e di Nicolò, che hanno chiesto aiuto a chiunque volesse contribuire alle ricerche.

Così oggi sono arrivate tante persone da Curinga, dove la famiglia viveva, ma anche dai centri vicini. Tutti con attrezzi per scavare, hanno raggiunto la zona dove vengono coordinate le ricerche, venendo organizzati per aumentare il raggio d’azione. “La comunità di Curinga è distrutta per quanto avvenuto – ha spiegato una donna impegnata a scavare nel fango – così come lo sono tutti i paesi del circondario. Per questo abbiamo deciso di essere qui per aiutare i soccorritori che stanno facendo un lavoro straordinario“.