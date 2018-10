Maltempo Calabria: si rompe condotta, stop all’erogazione in alcuni quartieri di Catanzaro

Interrotta l’erogazione del servizio idrico nei quartieri di Catanzaro Sala, Cava, Signorello, Campagnella, Fondachello, Pianocasa, via Fares e, in parte, Germaneto, a causa di un’improvvisa nuova rottura di un tratto di condotta idrica di competenza Sorical, conseguente al maltempo: lo ha reso noto l’ufficio acquedotti del Comune specificando che gli “interventi di ripristino da parte dei tecnici Sorical sono gia’ in corso. Il ripristino dell’erogazione e’ previsto nel pomeriggio, per cui la normalizzazione del servizio dovrebbe avvenire nella serata odierna“.