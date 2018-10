Maltempo Calabria, piogge torrenziali e allagamenti a Crotone: “Non uscite di casa, salite ai piani alti” [FOTO e VIDEO]

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La fase di maltempo che ha colpito nelle scorse ore la Calabria sta creando danni e disagi anche a Crotone: si segnalano allagamenti e conseguenze sulla viabilità.

“Al fine di agevolare il lavoro di Protezione Civile che si sta effettuando a cura degli uomini del Centro Operativo Comunale si invita la cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti“: è l’appello dell’Amministrazione comunale. “Si invita la cittadinanza a non lasciare le proprie abitazioni, a non mettersi in macchina in queste ore.”

“Il sindaco Pugliese invita la cittadinanza, in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, a limitare gli spostamenti. Evitare di utilizzare l’auto e sostare nelle zone a rischio esondazione e i sottopassi.”

“Salire eventualmente nei piani alti“.

“Il Centro Operativo Comunale è in attività h 24 e sta svolgendo, in queste ore, costanti sopralluoghi in ogni area della città.”

A causa di un allagamento dovuto alle forti piogge è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la SS106 “Jonica”, tra il km 262,000 e il km 265,500, nel territorio comunale di Strongoli in provincia di Crotone.

Uomini e mezzi di Anas sono a lavoro sul posto per consentire il ripristino della viabilità in piena sicurezza.