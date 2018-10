Maltempo Calabria: fango e allagamenti lungo le strade, la situazione viabilità

Anas rende noto che lungo la strada statale 106 ‘Jonica’ il traffico è rallentato a causa della presenza di fango sulla sede stradale e allagamenti in tratti saltuari da Cutro a Isola Capo di Rizzuto, dal km 216,000 al km 295,180 in provincia di Crotone. In via precauzionale, a causa della piena del fiume Neto, lungo la 106 ‘Jonica’ è stata disposta la chiusura al traffico dal km 259,757 al km 259,983 a Crotone. La statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ al momento risulta interdetta al traffico dal km 383,300 al km 384,300 in località Curinga a Lamezia Terme. Il traffico viene deviato lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo con uscita a Lamezia Terme e rientro a Pizzo. A causa dell’allagamento della sede stradale, traffico interdetto sulla strada statale 18 anche dal km 423,000 al km 425, 800 in loclaità Pizzo. Il traffico viene deviato lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo con uscita a Pizzo e rientro a Sant’Onofrio in provincia di Vibo Valentia.