Maltempo Calabria: forti disagi alla circolazione ferroviaria

A causa dell’intensa ondata di maltempo che da stanotte sta colpendo la Calabria, si registrano forti disagi alla circolazione ferroviaria. Alle 8 è ripresa tra Lamezia e Catanzaro Lido, dove era stata sospesa alle 04:50 per una frana sui binari fra Marcellinara e Feroleto.

Si registrano rallentamenti sulle linee Tirrenica e Jonica, per guasti agli impianti di circolazione: fino a 50 minuti tra Lamezia Terme e Reggio Calabria, e fino a un’ora tra Sibari, Catanzaro Lido e Reggio Calabria. Dalle 08:40 è sospesa la circolazione fra Botricello e Crotone, sulla linea Jonica, per l’allagamento dei binari.