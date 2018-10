Maltempo in Calabria, frana killer a Crotone: tra le vittime anche l’editore di EsperiaTV

Massimo Marrelli, l’imprenditore deceduto oggi insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta in provincia di Crotone, era a capo di un gruppo specializzato nel settore della sanità ma attivo anche in altri campi.

“Il presidente, il direttore responsabile, i componenti tutti di I&C si uniscono al cordoglio per la tragica scomparsa dell’Editore di EsperiaTv Massimo Marrelli, travolto da una frana insieme a tre operai all’interno della propria residenza“: lo si legge in una nota.

“I componenti di I&C hanno avuto modo di conoscere l’editore Marrelli in più circostanze, rilevando cordialità, professionalità, umiltà, e amore per la propria terra.

I&C, nell’esprimere vicinanza alla famiglia Marrelli, sospenderà le attività per le prossime 24 ore.“