Maltempo Calabria, il sindaco di Catanzaro: “Il sistema di allerta va rivisto”

Una forte ondata di maltempo ha investito Catanzaro, determinando la chiusura delle scuole a fini precauzionali, che hanno sollevato questioni e polemiche.

“L’attuale sistema di allerta meteo non aiuta i sindaci“, ha dichiarato Sergio Abramo, primo cittadino di Catanzaro, a margine di una conferenza stampa, riferendosi anche a quanto affermato da Gianluca Callipo, presidente di Anci Calabria. “La Protezione civile manda l’allerta meteo giallo, arancione o rosso, e le procedure sono uguali per tutti e tre i livelli. Ma accade che l’allerta arancione ha anche l’orario, ma loro lo mandano genericamente, nelle 24 ore, mentre se si va sui siti specializzati ti accorgi che la mattina c’e’ il sole e il pomeriggio c’e’ il putiferio. Noi sindaci quindi rischiamo di fare brutta figura nel chiudere le scuole per la paura che abbiamo, e poi ci arrivano anche i rimproveri dei genitori che ci chiedono perche’ abbiamo chiuso le scuole se poi c’era il sole. Il sistema attuale non ci aiuta, perche’ ti manda l’allerta meteo nelle 24 ore e questo a noi non va bene perche’ ti sottopone a critiche di aver chiuso le scuole senza motivo e ad attacchi, che non ci meritiamo e non ci possiamo permettere“, ha spiegato Abramo.