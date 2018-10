Maltempo Calabria: linea ferroviaria jonica ancora interrotta

A causa dell’ondata di maltempo che da due giorni sta colpendo la Calabria, permangono criticità in riferimento alla circolazione ferroviaria sulla linea Jonica. In particolare, il traffico ferroviario è sospeso dalle 5 fra Catanzaro Lido e Crotone. Dalle 06:40 interrotta anche la Crotone – Sibari.

L’impraticabilita’ delle strade, allagate, impedisce a Trenitalia (Gruppo FS Italiane) di organizzare un servizio sostitutivo con autobus.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare l’infrastruttura e garantire la circolazione ferroviaria in sicurezza.