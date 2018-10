Maltempo, notte da incubo in Calabria. La protezione civile: “rischio vittime, non uscite di casa e se abitate vicino a fiumi salite ai piani alti”

E’ una notte di maltempo estremo in Calabria: in serata i temporali si sono intensificati su tutta la Regione. L’accumulo giornaliero di Giovedì 4 Ottobre ha superato i 300mm sulle Serre, al confine tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, dove si registrano dati pluviometrici impressionanti, ovunque superiori ai 200mm e con picchi di 300mm giornalieri nella zona compresa tra Cenadi, Filadelfia, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, Cortale, Maida, Chiaravalle Centrale, Serra San Bruno. Colpita in modo molto pesante dal maltempo anche la piana di Gioia Tauro, con accumuli tra 80 e 100mm a valle e di 200mm in Aspromonte sulla dorsale che affaccia proprio nella Piana. Grande apprensione a Gioia Tauro per la piena del torrente Budello, sempre più minacciosa durante la notte. Forti temporali interessano anche cosentino e crotonese, ma la città più colpita in assoluto nella notte è Lamezia Terme dove si sta verificando una pesantissima alluvione. La protezione civile della Calabria ha diramato un allarme eloquente: “Sono in corso piogge molto intense in tutta la Calabria che possono mettere a rischio l’incolumità delle vite umane. Si sconsiglia vivamente di uscire, se non per motivi strettamente necessari. Si consiglia chi occupa edifici prossimi ad aste fluviali di recarsi ai piani alti. Eventuali criticità potranno essere segnalate al numero verde 800222211 della Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Calabria, aperta 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno“. Il maltempo proseguirà anche per tutta la giornata di Venerdì 5, anzi si intensificherà ulteriormente proprio nel pomeriggio-sera di Venerdì. Ecco, intanto, le immagini in diretta da Lamezia: