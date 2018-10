Maltempo Calabria, situazione critica nel reggino: strada chiusa al traffico per una frana

Il maltempo che sta flagellando la Calabria non da tregua. La situazione in alcuni comuni è drammatica. Il sindaco di Cinquefrondi, nel reggino, ha chiesto ai cittadini di non percorrere le strade adiacenti al Fiume Sciarapotamo. “Si informa, inoltre – si legge sulla pagina Facebook del comune -, che a causa di un crollo la strada di Contrada Gunnari è stata chiusa al traffico. Stiamo monitorando il tutto in collaborazione con le Forze dell’Ordine e la Protezione Civile. Chiediamo a tutti – conclude il sindaco Michele Coni – ,vista la delicatezza del momento, grande collaborazione e di diffondere il presente comunicato”.