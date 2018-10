Il Presidente della Giunta Regionale della Calabria Mario Oliverio, appresa la notizia della chiusura al transito della importante via di accesso al Centro Storico di Rossano in conseguenza di una frana che ha coinvolto una galleria paramassi di competenza comunale, in considerazione del grave disagio arrecato alla popolazione, ha disposto un immediato sopralluogo dei tecnici regionali al fine di valutare i più opportuni ed immediati interventi urgenti e necessari alla riapertura della strada.