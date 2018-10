Maltempo Calabria: salvate 16 persone nel Lametino, gente sui tetti

Dalla notte e fino a questa mattina, ben 16 persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco nel Lametino: si tratta di due operai che erano rimasti bloccati in alcuni capannoni della zona ex sir, di alcuni abitanti di Acconia di Curinga che si erano rifugiati sul tetto delle abitazioni e di automobilisti rimasti bloccati nelle vetture.

Soccorsi altri automobilisti sulla strada provinciale Oppido-Ferrandino, nel reggino.