Maltempo Calabria: limitazioni al traffico su tratti della SS106

A seguito dell’ondata di maltempo che da ieri si è abbattuta sull’intera Calabria, sono diverse le limitazioni al traffico che riguardano la statale 106 Var, Variante di Catanzaro Marina, dove è chiusa temporaneamente una carreggiata tra i km 16,700 e 14,00, a causa di una frana avvenuta al km 15,000, dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) allo svincolo di Catanzaro Est. In localita’ Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, la SS106 Jonica e’ chiusa in entrambe le direzioni per la presenza di fango e detriti sul piano viabile in corrispondenza della rotatoria al km 231,500. Il traffico viene deviato temporaneamente sulla viabilita’ locale. Inoltre, sempre sulla SS 106 per la presenza di fango e detriti, e’ attivo un senso unico alternato tra i km 188,000 e 189,700 a Catanzaro Permane la chiusura della statale 106 ‘Jonica’, disposta nella giornata di ieri in via precauzionale dal km 259,757 al km 259,983 a Crotone a causa delle esondazioni del fiume Neto.