Maltempo Calabria, chiuse strade statali per allagamenti: albero cade su auto, un ferito

A causa del maltempo che sta interessando la Calabria, sono state chiuse al traffico alcune strade statali della Regione, nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Uomini e mezzi di Anas sono a lavoro in queste ore per consentire il ripristino della viabilità in piena sicurezza. La SS182 ‘delle Serre Calabre’ è chiusa nei pressi di Sorianello (VV) dal km 36,000 al km 43,000 a causa di una frana. Il traffico è deviato in loco sulla viabilità locale. Sempre a causa di allagamenti, la strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, nel territorio comunale di Curinga (CZ) è chiusa al traffico dal km 383,000 al km 386,000. Lungo la strada statale 18 ‘ Tirrena Inferiore’, il transito è interdetto in entrambe le direzioni in prossimità del km 488,600, in località Palmi a Reggio Calabria, a causa di un veicolo investito dalla caduta di un albero. L’incidente ha causato il ferimento di una persona.