Maltempo Calabria: circolazione dei treni, progressivo ritorno alla normalità

In seguito all’ondata di maltempo che ha investito la Calabria, sta tornando progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria sulle linee Tirrenica – dalle 12.15 – e Ionica – dalle 12.45 – fortemente rallentata per l’intera mattinata.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) hanno lavorato per ripristinare le normali condizioni di circolazione. Sulla Tirrenica si sono registrati ritardi fino a un’ora. Sulla Ionica ritardi fino a 90 minuti per due Intercity e fino a due ore e mezza per 17 Regionali. Sette i Regionali cancellati. Durante la sospensione della circolazione e’ stato attivato un servizio sostitutivo con bus. Permangono alcuni rallentamenti fra Catanzaro Lido e Sibari.