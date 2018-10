Maltempo Campania: “Già operativa la commissione dell’Ospedale del Mare”

E’ stata nominata ed e’ gia’ operativa la Commissione di indagine interna per cercare di fare luce sull’allagamento di alcuni reparti dell’Ospedale del Mare, a Napoli est. E’ quanto fa sapere il direttore generale della Asl Napoli 1 centro, Mario Forlenza. La Commissione, “insediata ad horas”, dovra’ concludere la propria indagine entro il prossimo venerdi’, “producendo una relazione dettagliata e completa di dati fattuali e fotografie, filmati con indicazione delle cause e, come detto, con l’obiettivo di proporre quanto necessario per evitare analoghi accadimenti futuri”.

L’istituzione della Commissione fa seguito “alla decisione di effettuare una approfondita indagine con riferimento all’evento meteorologico avverso che ha provocato allagamenti in alcuni locali dell’Ospedale del Mare”.

Fanno parte della commissione, nominata d’intesa tra Forlenza e il commissario ad acta della struttura, Ciro Verdoliva, oltre al direttore sanitario del nosocomio di Ponticelli, Giuseppe Russo e al responsabile tecnico il geometra Sabatino, anche il rappresentante della ditta costruttrice e il direttore dei lavori “nell’ottica di rendere più efficace e trasparente l’approfondimento del ‘costruito’ e del ‘manutenuto’, ma anche al fine di avere chiarezza in contraddittorio sulle azioni da intraprendere per eliminare la possibilità di ulteriori allagamenti”.