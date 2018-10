Maltempo Campania: siti archeologici flegrei chiusi per precauzione

Domani e venerdi’ per l’allerta meteo di colore arancione fatta scattare dalla Protezione Civile, tutti i siti archeologici dei Campi Flegrei rimarranno chiusi. La misura precauzionale e’ stata adottata dai responsabili del Parco Archeologico dei Campi Flegrei per evitare improvvise situazioni di criticita’ per turisti e visitatori all’interno delle aree.

Per lavori da eseguire, in conseguenza del Maltempo di lunedi’ scorso, la direzione del Parco aveva gia’ deciso di chiudere per due giorni l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli e gli scavi dell’Acropoli a Cuma in modo da eseguire i lavori di ripristino. I siti dovrebbero ritornare visitabili dalla giornata di sabato.