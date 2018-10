Maltempo, Casellati: “Chiedo un esame della pericolosità idrogeologica a livello nazionale”

“Se dopo il crollo del ponte di Genova avevo ribadito la necessita’ di una mappatura strategica della rete infrastrutture italiana al fine di poter intervenire sulla messa in sicurezza delle infrastrutture piu’ importanti, con la stessa fermezza, oggi, qui in Calabria, chiedo un esame critico della pericolosita’ idrogeologica a livello nazionale. So che esistono le informazioni e le risorse per farlo, ma so anche che, affinche’ questa disamina sia puntuale, serve un aggiornamento costante degli studi compiuti negli anni dalle Autorita’ di bacino,“: lo ha dichiarato questa mattina la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel corso della conferenza stampa tenutasi a Lamezia Terme (Catanzaro), a seguito del sopralluogo nelle zone colpite nei giorni scorsi dalle alluvioni.