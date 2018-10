Maltempo Catanzaro: riunione nel Comune sugli interventi

“Il sindaco Sergio Abramo ha presieduto, questo pomeriggio, una riunione finalizzata a fare il punto sugli interventi eseguiti durante le giornate di allerta meteo della scorsa settimana. All’incontro hanno partecipato il capo di gabinetto, Antonio Viapiana, il comandante del Corpo di Polizia locale, generale Giuseppe Antonio Salerno, il coordinatore del Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile, Pierpaolo Pizzoni, i meteorologi del Gruppo, Antonio Proscia e Salvatore Lia”.

È quanto si legge in una nota stampa del Comune di Catanzaro. “Nel corso dell’incontro – si legge -, è stato valutato positivamente l’operato delle diverse componenti del Centro operativo comunale (Coc), che è stato attivato fra venerdì e sabato, quando cioè l’allerta della Protezione civile regionale per la città di Catanzaro aveva raggiunto il livello rosso, il massimo possibile. I partecipanti alla riunione hanno inoltre evidenziato il buon deflusso dei canaloni di scolo, che hanno evitato grossi allagamenti grazie agli interventi di pulizia effettuati in estate. Prevenzione – è stato sottolineato – fondamentale allo scopo. Al termine del summit, è stato anche ridefinito l’organigramma del Coc, che presenta l’aggiornamento con le nuove componenti e che verrà comunicato agli organi preposti”.