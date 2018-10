Maltempo: cede strada, domani scuole chiuse Vilminore Scalve Paese del Bergamasco

Il sindaco di Vilminore di Scalve, Pietro Orrù, ha disposto stasera la chiusura delle scuole del comune per domani in seguito a uno smottamento avvenuto sulla strada provinciale. La stessa strada e’ stata chiusa per via del cedimento, che ha interessato un muro di contenimento della strada, che e’ crollato con parte della carreggiata. Nessuno e’ rimasto ferito. L’episodio nella frazione Oltrepovo. A Ponte Nossa, sempre nella Bergamasca, il Comune ha deciso di chiudere precauzionalmente l’ex ponte ferroviario: “Chiusura immediata ex ponte ferroviario (attuale ponte pista ciclabile della Valle Seriana) per innalzamento livelli idrometrici Fiume Serio“, riporta l’avviso.