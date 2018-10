Maltempo, pericolo di ghiaccio: chiusa la strada in Valtellina

Il crollo delle temperature in Valtellina e Valchiavenna ha imposto la chiusura di un’importante via di collegamento fra la provincia di Sondrio e quella di Brescia.

Il clima rigido in quota rende il fondo stradale della strada provinciale numero 29, che conduce al passo del Gavia, non percorribile in condizioni di sicurezza, per la possibile formazione di lastroni di ghiaccio, spingendo cosi’ l’amministrazione provinciale di Sondrio a disporre la chiusura anticipata, rispetto agli altri anni quando arrivano le nevicate in quota, del tratto stradale dalla localita’ Plaghera (km 15+800), in territorio comunale di Valfurva (Sondrio), al passo del Gavia (km 25+925), in corrispondenza del confine con la provincia di Brescia. Il provvedimento sara’ in vigore dalle 10 di domani, mercoledi’ 24 ottobre.

“E’ stata predisposta un’apposita ordinanza – spiega Cesare Pedranzini, dirigente del settore Viabilità della Provincia di Sondrio – che sarà esposta in loco con i previsti segnali stradali e resa nota al pubblico anche attraverso la pubblicazione sull’Albo pretorio online dell’ente pubblico”.