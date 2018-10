Maltempo, Coldiretti Lazio: con la grandinata record gravi danni all’agricoltura

“Il violento temporale di ieri sera ha causato gravi danni all’agricoltura in tutto il Lazio e soprattutto nell’area metropolitana di Roma“: lo rende noto Coldiretti Lazio. “Migliaia di imprese si sono ritrovate con ortaggi sommersi, alberi abbattuti e serre danneggiate. Colpito in particolare il settore olivicolo, all’inizio di una campagna olearia che gia’ si preannunciava con un calo record di produzione, stimato da Unaprol superiore al 40% in alcune zone nel Lazio a causa delle gelate di febbraio. Chicchi di grandine con diametro di 5 centimetri hanno danneggiato le olive, soprattutto nell’area della Sabina e di Tivoli, mentre la grandinata ha creato seri problemi anche alle serre di ortaggi sul litorale, nella fascia compresa tra Nettuno e Pomezia. E’ in corso un monitoraggio per stimare l’ammontare dei danni che si vanno ad aggiungere a quelli gia’ rilevanti registrati ad agosto per le continue trombe d’aria e bombe d’acqua che hanno colpito la regione“.