Maltempo, Coldiretti: “Rischi per la raccolta di uva e olive”

I nubifragi mettono a rischio le coltivazioni agricole, soprattutto nelle località in cui si sta per concludere la vendemmia e dove è in pieno svolgimento la raccolta delle olive. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti, che in una nota rileva come dall’inizio dell’anno le perdite nel settore agricolo causate da eventi meteorologici estremi siano state superiori

ANALISI E SITUAZIONE