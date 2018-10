Il danno, dichiara Alfio Di Giorgio, presidente della sezione Coldiretti di Carlentini (Siracusa) “è totale“. Tutti gli alberi “sono sommersi, così come le strutture e gli impianti. Il problema è causato sì dalla pioggia ma soprattutto dalla mancata manutenzione degli argini. In 50 anni mai nessuno ha provveduto. Danni ingenti anche nel catanese a Palagonia e Ramacca“.

Coldiretti Sicilia sta monitorando il territorio colpito dal maltempo in queste ore: i danni crescono di ora in ora. Si registrano agrumi e ortaggi sommersi dall’acqua, muri di contenimento ceduti, torrenti straripati, come il fiume San Leonardo che ha devastato le colture del territorio nella provincia di Siracusa

Maltempo, Coldiretti Sicilia: agrumi e ortaggi sommersi, danni enormi

Coldiretti Sicilia sta monitorando il territorio colpito dal maltempo in queste ore: i danni crescono di ora in ora. Si registrano agrumi e ortaggi sommersi dall’acqua, muri di contenimento ceduti, torrenti straripati, come il fiume San Leonardo che ha devastato le colture del territorio nella provincia di Siracusa In alcune aziende è perso il 100 %

