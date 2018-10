Maltempo, Coldiretti: SOS per la vendemmia

L’allarme maltempo colpisce i vigneti dove è in pieno svolgimento la vendemmia favorita dal lungo periodo di caldo. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione all’allarme della protezione civile che riguarda importanti regioni vitivinicole. Un brusco cambiamento – sottolinea la Coldiretti – dopo un lungo periodo di bel tempo che ha favorito le operazioni di raccolta, aumentato il contenuto in succo degli acini e incrementato i contenuti zuccherini.

La vendemmia – continua la Coldiretti – quest’anno si prevede con una produzione complessivamente in aumento tra 10% e il 20% con circa 46/47 milioni di ettolitri, rispetto ai 40 milioni dello scorso anno, che garantisce all’Italia il primato mondiale. In questo momento – precisa la Coldiretti – è in corso la raccolta delle grandi uve rosse autoctone Sangiovese, Montepulciano, Nebbiolo e poi si proseguirà addirittura fino a novembre con le uve di Aglianico e Nerello.

Il tutto in un 2018 che registra il record storico delle esportazioni di vino Made in Italy con un aumento del 5,9% rispetto allo scorso anno quando – conclude la Coldiretti – avevano raggiunto su base annuale i circa 6 miliardi di euro diventando la prima voce dell’export agroalimentare.