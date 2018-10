Maltempo, il Comune di Ladispoli: “Non uscite di casa”

”L’Amministrazione comunale di Ladispoli visto il maltempo e le forti raffiche di vento che in queste ore stanno colpendo la nostra città invita la popolazione a non uscire se non in caso di estrema necessità”: lo comunica in una nota il Comune di Ladispoli. ”Si consiglia di non sostare sotto alberature e cartelloni pubblicitari, di fare attenzione a tutti i potenziali pericoli rimuovendo dai balconi e dai giardini oggetti che potrebbero essere spostati dal vento. Si raccomanda la massima attenzione”.