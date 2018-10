Maltempo: conta dei danni in Sicilia, sopralluoghi Musumeci

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, si rechera’ in alcune delle zone alluvionate nel Siracusano e nel Ragusano. Prosegue, nel frattempo – da parte dei tecnici della Protezione civile regionale e dei Comuni – il censimento dei danni nei territori colpiti dal Maltempo. Le ultime operazioni di soccorso hanno visto coinvolti elicotteri della Capitaneria di porto di Catania e dei Vigili del fuoco, per il recupero di alcune persone rimaste isolate nelle proprie abitazioni.

“Man mano che passano le ore – evidenzia il governatore – si fa sempre piu’ ampia l’area coinvolta nelle province di Enna, Catania, Ragusa e Siracusa. Ho gia’ sentito telefonicamente i sindaci e sono in continuo contatto con il capo della Protezione civile regionale. Conto, entro mercoledi’, di potere avere una relazione, quanto piu’ completa possibile, per potere deliberare in Giunta la richiesta dello stato di emergenza da trasmettere al governo centrale”.