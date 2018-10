Maltempo, in Croazia allerta rosso per pioggia e vento: colpita la costa Adriatica, numerosi i danni

In Croazia e’ stato proclamato l’allerta rosso per la forte ondata di Maltempo che sta flagellando buona parte del Paese, in particolare la Dalmazia e le regioni che si affacciano sulla costa orientale dell’Adriatico. Le piogge intense e venti fortissimi, fino a 130 km all’ora, stanno provocando danni materiali e notevoli disagi alle comunicazioni. Tanti gli alberi sradicati e i tetti scoperchiati, mentre per il mare in tempesta e la visibilita’ ridotta, riferiscono i media locali, sono stati tra l’altro interrotti diversi collegamenti marittimi in Adriatico.