Maltempo: crollo delle temperature e nevicate in Valtellina

La Valtellina e la Valchiavenna, all’improvviso, dopo giornate con temperature ancora estive, sembrano piombate in pieno autunno. Crollo delle temperature di 12-18 gradi ovunque sul territorio provinciale, pioggia battente sul fondovalle e fitte nevicate allo Stelvio, dove ancora si pratica lo sci estivo, al Gavia lungo il passo che collega la provincia di Sondrio a quella di Brescia. Ma nevicate anche sul passo del Foscagno, che collega la Lombardia alla localita’ turistica di Livigno (Sondrio), come pure sul valico del Bernina e poco sopra l’abitato di Madesimo, centro montano di villeggiatura in alta Valle Spluga, laterale della Valchiavenna.