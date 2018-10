Maltempo Emilia Romagna: situazione in miglioramento

Meteo in miglioramento in Emilia-Romagna. Secondo il bollettino diffuso da Arpae e Protezione civile, per la giornata di domani “non si segnalano fenomeni significativi. Complessivamente tutti i fenomeni meteorologici risultano inferiori alle soglie di allertamento”.

Resta una criticità idraulica gialla dovuta al transito delle piene di Secchia e Panaro, “mentre – spiega il bollettino – quella idrogeologica si riferisce alla possibile residua attivazione di dissesti a causa delle elevate cumulate di pioggia dei giorni scorsi”.