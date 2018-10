Maltempo Emilia-Romagna: allerta fino a stasera, 3mila senza corrente

Allerta maltempo fino a questa sera in Emilia-Romagna, dopo che ieri il maltempo ha provocato piene dei fiumi, allagamenti di strade e sottopassi, alberi caduti e blackout in molte zone. Secondo Protezione civile e Arpae dell’Emilia-Romagna i rovesci notturni sugli Appennini hanno causato “piene ordinarie” sui fiumi Secchia e Panaro, che stanno propagando a valle con livelli inferiori alle soglie 2. In esaurimento, invece, le piene del Trebbia, del Nure, dell’Arda e del Taro. Per la mattinata di oggi sono previste piogge deboli e di breve durata su tutto l’Appennino, che potranno generare localizzati incrementi dei livelli nelle sezioni montane.

Sono circa 3.000 le segnalazioni relative a distacchi di energia elettrica giunte nella notte in tutta la regione, soprattutto in collina e montagna, causati da rami caduti sui cavi elettrici o dal forte vento della giornata di ieri e Enel è al lavoro per ripristinare le utenze.

Il vento ha provocato danni nel Piacentino, secondo il monitoraggio di Coldiretti: molte le aziende colpite dal maltempo, che prosegue sul territorio con violente precipitazioni per tre giorni.