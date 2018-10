Maltempo estremo anche in Croazia, Mar Adriatico in tempesta: onde di 7 metri flagellano le coste

Il Maltempo sta flagellando anche la costa croata dalmata, nell’Adriatico orientale, con il mare in tempesta a causa dei venti fortissimi e con onde che raggiungono i sei-sette metri di altezza. Come riferiscono i media locali, per l’estrema difficoltà della navigazione sono stati sospesi i collegamenti marittimi da Split (Spalato) verso numerose isole adriatiche, comprese Hvar, Korcula, Brac. Il forte vento di scirocco, che a tratti raggiunge anche i 150 km orari, e’ accompagnato da abbondanti piogge, che nell’entroterra della Croazia hanno provocato numerose inondazioni.