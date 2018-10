Maltempo Firenze: domani chiuso parco Pratolino

Sempre per il Maltempo e’ stata annullata l’escursione organizzata dall’associazione italiana guide ambientali escursionistiche, in programma domani sul Monte Serra a un mese dall’incendio che ha distrutto tutta la zona.

L’allerta Maltempo, per temporali e forte vento, ha spinto la Città Metropolitana di Firenze a chiudere nella giornata di domani, domenica 28 ottobre, il Parco di Pratolino, nel comune di Vaglia. Per lo stesso motivo alcune delle “Camminate tra gli olivi”, organizzate dall’Associazione Nazionale Citta’ dell’Olio, in 18 comuni toscani, sono state annullate.

