Maltempo: onda di piena del fiume Po in formazione in Piemonte

La Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Lombardia, la cui attivita’ e’ coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha emesso oggi un avviso di criticita’ localizzato per il fiume Po con codice ‘arancione‘ per rischio idraulico nella zona PO1 (provincia di Pavia, Po-Tanaro). Viene segnalata in formazione in territorio piemontese un’onda di piena, il cui arrivo in Lombardia e’ atteso entro le prossime 24 ore. Sulla base degli attuali scenari di previsione, il colmo di piena dovrebbe raggiungere la sezione di Ponte Valenza (Alessandria) nella prima parte della giornata di domani.