Maltempo, pioggia e vento a Fiumicino: alberi caduti e scuole chiuse

Pioggia e vento oggi a Fiumicino dove sono stati moltissimi gli interventi effettuati su tutto il territorio dalla Polizia locale a causa del Maltempo che ha colpito il litorale durante la mattinata, in particolare per il forte vento.

Nel dettaglio, dalle 8.45 alle 14 di oggi, sono state in tutto 23 le emergenze affrontate dagli uomini e dalle donne della Polizia locale da Parco Leonardo a Fiumicino, da Fregene a Palidoro.

Di queste ben 11 a causa di alberi caduti su strada o su auto in sosta, 9 per paline dell’autobus, pali della luce o semafori divelti dal vento, 3 per la caduta di fronde degli alberi sulla carreggiata.

“Ringrazio il Corpo della Polizia locale e la Protezione civile di Fiumicino – dichiara il sindaco Esterino Montino, in queste ore impegnato con l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia ed il Comandante Galli nei sopralluoghi in tutte le zone dove sono state segnalate problematiche – che da molte ore sono in prima linea ad affrontare l’emergenza Maltempo e i venti di burrasca che stanno causando non pochi danni nel nostro territorio. In base al report che ci ha fornito la Polizia locale – conclude – la decisione di chiudere le scuole nella giornata di oggi è risultata giusta“. Il sindaco ricorda che per segnalare eventuali problemi è possibile contattare i seguenti numeri: Protezione Civile: 06-6521700 Polizia Locale: 06-65210790.