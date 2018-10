Maltempo, frana al Brennero: l’autostrada A22 sarà riaperta a breve nella notte

Il servizio ferroviario della linea del Brennero e’ stato interrotto a scopo precauzionale e dovrebbe riprendere in tarda serata, mentre l’Autostrada del Brennero dovrebbe riaprire nella notte almeno a senso alternato. E’ quanto precisa una nota della Protezione civile dell’Alto Adige dopo la chiusura delle vie di comunicazione per il Brennero a causa di una frana. Le copiose precipitazioni in Alto Adige hanno fatto registrare 150 interventi da parte dei Vigili del fuoco. Oltre ad interventi per allagamenti e piccoli smottamenti, sono state colpite anche numerose arterie viarie. L’autostrada del Brennero all’altezza di Colle Isarco e’ stata interessata da una frana a seguito della quale e’ stata interrotta immediatamente la corsia nord e successivamente anche la sud. Contemporaneamente e’ stata chiusa la statale del Brennero, sempre per smottamenti e rimarra’ chiusa fino a domani mattina. Sul posto oltre ai vigili volontari si e’ recato il Corpo permanente dei vigili di fuoco di Bolzano con mezzi movimento terra e la Croce Bianca. La situazione e’ monitorata dal Centro Controllo Situazioni a Bolzano. Una seconda ondata di Maltempo e’ prevista per la giornata di domani. L’assessore competente Arnold Schuler ha indetto per domani mattina il Centro Operativo Provinciale, di cui fanno parte le principali autorita’ provinciali e statali che potrebbero essere coinvolte in eventi critici.