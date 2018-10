Maltempo, freddo e vento: in Campania anno difficile per la produzione olivicola

In Campania l’annata olivicola 2018-2019 si preannuncia difficile, a causa dei danni del maltempo: lo rileva Coldiretti regionale, alla luce delle verifiche sul campo che stanno effettuando i tecnici di Aprol, l’organizzazione dei produttori olivicoli regionali.

Il clima pazzo ha colpito gli ulivi in due momenti: prima nella fase di fioritura e allegagione con un freddo fuori stagione, poi la scorsa settimana con un raffiche di vento che hanno raggiunto anche i 35 km/h, spazzando il territorio regionale e causando la cascola delle olive. Una condizione che ha colpito con diversa intensità le zone produttive della Campania. Gli uliveti più fortunati sono quelli della fascia costiera, che hanno subito meno il freddo e resistito meglio al vento. La situazione è ancora in fase di verifica, in attesa dell’apertura dei frantoi per la molitura.