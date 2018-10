Maltempo Friuli, 600 interventi dei Vigili del Fuoco: in 26 comuni acqua non potabile

Anche se le condizioni meteo sono migliorate e i livelli di allerta diminuiti, e’ proseguita l’attivita’ di soccorso tecnico urgente da parte dei Comandi dei vigili del fuoco della Regione. La conclusione degli interventi non ancora espletati (60 per la Provincia di Udine e 10 per quella di Pordenone) e’ prevista entro oggi, per cui permane il raddoppio di turno del personale operativo (210 unita’ in servizio in Fvg) e il supporto al Comando di Udine fino a cessata emergenza con squadre e sezioni operative dei Comandi di Gorizia (2 squadre di 5 unita’) e di Trieste (1 squadra di 5 unita’ e una sezione operativa di 9).

Gli interventi di soccorso espletati in Regione dal 28 ottobre sono stati 600 circa. I Comandi della Regione sono stati impegnati anche per concomitanti attivita’ di soccorso non correlate all’emergenza meteo, in particolare il Comando di Pordenone per un incendio verificatosi ieri alle ore 19.30 nel mobilificio “Santarossa Components Srl” nel Comune di Prata, che ha coinvolto materiale di imballo e prodotti finiti stoccati all’interno di un capannone di 4500 mq.

In Carnia l’acqua non e’ potabile, chi deve utilizzarla per scopi alimentari deve sottoporla a bollitura per almeno 10 minuti. Lo rende noto il CAFC in una nota ufficiale inviata oggi ai Comuni gestiti e all’Azienda sanitaria 3 Alto Friuli. La non conformita’ dell’acqua e’ stata provocata dagli eventi meteorologici avversi che hanno colpito in modo particolare la zona Carnica dal 28 al 30 ottobre.

La situazione di acqua torbida rilevata nelle reti di distribuzione idrica e’ provocata dalle abbondanti precipitazioni con l’assenza di energia elettrica nei sistemi deputati a filtraggio e disinfezione. Cafc comunichera’ quando l’acqua tornera’ a essere potabile. Questo e’ l’elenco dei Comuni la cui acqua non e’ potabile: Forni di Sopra, Forni di Sotto, Paularo, Amaro, Arta Terme, Villa Santina, Cavazzo Carnico, Raveo, Ampezzo, Verzegnis, Tolmezzo, Zuglio, Preone, Ravascletto, Ovaro, Forni Avoltri, Treppo Ligosullo, Paluzza, Enemonzo, Lauco, Prato Carnico, Comeglians, Socchieve, Sutrio, Sauris, Rigolato.