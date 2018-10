Maltempo Friuli Venezia Giulia: esonda torrente, chiusa per motivi di sicurezza la SR355

Per motivi di sicurezza la SR355 della Val Degano tra Rigolato e Forni Avoltri (Udine), che collega Sappada, è stata chiusa per l’esondazione di un torrente provocata dall’ondata di maltempo in corso in Friuli. Numerosi gli interventi in corso in zona da parte dei Vigili del Fuoco di Udine e della Protezione civile regionale. A Ovaro il torrente attraversato dalla SR355 si è ingrossato e sta erodendo una spalla del ponte.

Alcune frane si sono registrate a Forni Avoltri, Arta Terme e ad Ampezzo.

Diversi gli interventi dei pompieri per la rimozione di rami e alberi pericolanti a Socchieve, Resia, Resiutta, Paularo, Amaro, Tolmezzo, Ampezzo, Trasaghis e Verzegnis.