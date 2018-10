Maltempo Friuli Venezia Giulia: “Ancora isolati Sappada e altri centri”

E’ ancora isolata Sappada in Friuli Venezia Giulia a causa dell’ondata di Maltempo che nei giorni scorsi ha interessato la regione. Isolati anche i comuni di Forni Avoltri e Rigolato, in Carnia. Erto e Casso sono raggiungibile solo dal Veneto.

In Fvg permane – informa la Protezione civile – il monitoraggio per possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii e delle sponde fluviali.

Sono state segnalate frane e dissesti idraulici ad Azzano Decimo, Fiume Veneto, Ravascletto, Moggio Udinese, Sagrado, Chiusaforte, Prata di Pordenone; caduta di alberi a Trieste, Tolmezzo, Enemonzo, Socchieve, Staranzano, Cimolais, Terzo d’Aquileia , Erto e Casso, Ravascletto, Zuglio. Sono ancora diverse le strade chiuse in Carnia e nel pordenonese; 10mila ancora le utenze disalimentate. Dalla sede di Palmanova sono stati forniti generatori per alimentare le farmacie dei comuni di Villa Santina, Treppo Carnico e Forni Avoltri.

In partenza altri generatori a supporto di altre localita’ della Carnia. Un elicottero e’ stato inviato a Erto e Casso per verifiche sull’acquedotto Val Zemola. Un ulteriore mezzo aereo e’ stato inviato per verificare la situazione a Sappada e Sutrio. In normalizzazione i livelli dei fiumi Cellina Medina e il Tagliamento. Al momento sono operativi 121 volontari di Protezione civile con 40 mezzi a supporto delle attivita’ nelle zone colpite dalle alluvioni.