Maltempo Friuli Venezia Giulia: acqua alta a Grado per la mare, scoperchiato tetto di scuola nel Pordenonese

L’alta marea delle 13 ha provocato disagi e qualche allagamento a Grado (Gorizia): l’acqua ha raggiunto alcuni scantinati e abitazioni, senza creare pericoli per la popolazione.

Un nuovo picco di alta marea è atteso per le 23: in questo momento il mare non riceve a causa dello Scirocco e quindi l’acqua non riesce a defluire.

Il vento ha provocato oggi pomeriggio il parziale scoperchiamento della scuola elementare di Claut (Pordenone) nell’Alta Valcellina. Nessuno è rimasto ferito.

L’Alta Valcellina è isolata per la tracimazione del torrente Cellina a Barcis.