Maltempo Friuli Venezia Giulia: caduti “400 millimetri di pioggia in Carnia e nella zona prealpina”

Il punto sulle operazioni in campo per fronteggiare l’ondata di maltempo in Friuli Venezia Giulia è stato fatto in Consiglio regionale dal vicepresidente e assessore alla Protezione civile, Riccardo Riccardi: “Quella di ieri è stato una giornata che, al di là di oggettivi disagi per l’interruzione di alcune strade, alla fine però non ha registrato fatti gravi per le persone. Son caduti circa 400 millimetri di pioggia, in particolare in Carnia e nella zona prealpina. L’allarme rimane ancora vivo per precipitazioni analoghe previste per il tardo pomeriggio di oggi con forti raffiche di vento,” ha spiegato Riccardi. Ieri sono esondati il Varma e il Cellina con l’interruzione di alcuni collegamenti stradali e la chiusura delle scuole in alcune aree dell’Udinese e del Pordenonese. “Per quanto riguarda il fiume Tagliamento, se le condizioni dovessero proseguire in questi termini non dovrebbero esserci particolari criticità, e comunque è già stato attivato il servizio che determinerà l’eventuale innalzamento del ponte ferroviario“.